Сумские теннисисты стартовали в Суперлиге 11-14 октября в Чернигове прошел первый тур командного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге.

В новом сезоне Сумы представлены в Суперлиге всего одной командой – бронзовым призером прошлого чемпионата МСК «Теннисная академия». Вторая – «СумГУ» - отказалась от участия из-за финансовых проблем. В женской Суперлиге, кстати, не выступает трехкратный чемпион Украины «Грация-СумГУ», по той же причине.

Сумчане в первом туре одержали 10 побед: над «Пасс-Авто» (Чернигов), «Поколением» (Киев), «Бранд мастером» (Киев), «Житлобуд-2» (Харьков), «ТТ ТЕАМ» (Полтава), «ОМИС» (Харьков), «Запорожской Скалой» и «ПНТУ» (Полтава) – по 3:0, «Львовской политехникой» и Ривненской областью – по 3:1 и проиграла чемпиону «Фортуне» (Киев) 0:3.

За нашу команду играли Брояковский Всеволод, Скок Павел, Мельник Валерий и Скрипник Александр.

Лидирует после первого тура «Фортуна» - 22 очка, дальше «Теннисная академия» - 21, «Пасс-Авто» и «Поколение» - по 19…