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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03249

Сумские теннисисты стартовали в Суперлиге

11-14 октября в Чернигове прошел первый тур командного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге.

В новом сезоне Сумы представлены в Суперлиге всего одной командой – бронзовым призером прошлого чемпионата МСК «Теннисная академия». Вторая – «СумГУ» - отказалась от участия из-за финансовых проблем. В женской Суперлиге, кстати, не выступает трехкратный чемпион Украины «Грация-СумГУ», по той же причине.

Сумчане в первом туре одержали 10 побед: над «Пасс-Авто» (Чернигов), «Поколением» (Киев), «Бранд мастером» (Киев), «Житлобуд-2» (Харьков), «ТТ ТЕАМ» (Полтава), «ОМИС» (Харьков), «Запорожской Скалой» и «ПНТУ» (Полтава) – по 3:0, «Львовской политехникой» и Ривненской областью – по 3:1 и проиграла чемпиону «Фортуне» (Киев) 0:3.

За нашу команду играли Брояковский Всеволод, Скок Павел, Мельник Валерий и Скрипник Александр.

Лидирует после первого тура «Фортуна» - 22 очка, дальше «Теннисная академия» - 21, «Пасс-Авто» и «Поколение» - по 19…

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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