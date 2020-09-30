Школы в Тростянце не ушли на каникулы Школьники в Тростянце продолжат учиться до 24 октября.

Об этом в Фейсбуке сообщил мэр Тростянца Юрий Бова.

«С 15 октября школы работают. Заболеваемость 3%, порог 20%. Письмо министерства: пойти на каникулы с 15-го рекомендовано. Директора изъявили желание учиться, потому что неизвестно что будет после 30 октября. Поэтому, до 24-го дети учатся, с 26-го каникулы как по плану. Школы № 3 и 4 на каникулы с 22-го, поскольку в их помещениях избирательные участки», - написал Юрий Бова.

Напомним: в Сумах каникулы начинаются уже завтра. Правда, Тростянец в «желтой» зоне по карантину, а Сумы в «красной».