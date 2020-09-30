КТ и рентген внесли в «коронавирусный пакет» — теперь они бесплатны

Об этом заявил министр здравоохранения Украины в рамках своего внеочередного брифинга.
«У нас компьютерная томография и рентген внесены в «ковидный» пакет. Если есть соответствующее направление семейного врача или лечащего врача, то гражданам эта услуга предоставляется бесплатно, то есть за это платит государство», – подтвердил в своем сообщении чиновник.
Также министр указал, что при возникновении конфликтных ситуаций и требовании денег за процедуру каждый пациент может самостоятельно обратиться к Национальной службе здоровья Украины и пожаловаться на соответствующую больницу. Для этого нужно набрать телефон — 1677.