КТ и рентген внесли в «коронавирусный пакет» — теперь они бесплатны Министерство здравоохранения Украины обновило так званый «коронавирусный пакет»: теперь в комплексе лечения коронавируса украинцы смогут на бесплатной основе сделать такие процедуры, как КТ и рентген.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины в рамках своего внеочередного брифинга.

В своей прямой речи чиновник уточнил, что теперь все украинцы могут прийти с соответствующим направлением от своего лечащего врача и бесплатно сделать процедуры томографии и рентгена.

«У нас компьютерная томография и рентген внесены в «ковидный» пакет. Если есть соответствующее направление семейного врача или лечащего врача, то гражданам эта услуга предоставляется бесплатно, то есть за это платит государство», – подтвердил в своем сообщении чиновник.

Также министр указал, что при возникновении конфликтных ситуаций и требовании денег за процедуру каждый пациент может самостоятельно обратиться к Национальной службе здоровья Украины и пожаловаться на соответствующую больницу. Для этого нужно набрать телефон — 1677.