Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00331

"Герої серед нас": у Сумах створили 13 фотоісторій тих, хто повернувся з війни

На День захисника України, 14 жовтня, у Сумах мала відбутися презентація проєкту "Герої серед нас". Через те, що Суми знаходяться у "червоній зоні" і заборонені масові заходи – відкриття виставки перенесли.

Суспільне поспілкувалося з ініціатором проєкту – Андрієм Букіним про ветеранів, їх презентацію у суспільстві та героїв проєкту.

Про проєкт "Герої серед нас"

Підготовка тривала майже пів року. За основу брали подібні американські проєкти про ветеранів. Андрій каже, ідея була в тому, щоб показати суспільству, що люди, які побували на фронті – вони дуже різні. Адже останнім часом ЗМІ часто ретранслюють багато негативної інформації щодо військовослужбовців.

"Якщо ми напишемо у пошуку "ветеран злочин", то ми отримаємо 24 сторінки негативних новин. І у суспільства складається враження, що ветерани якісь "аватари", маніяки, які ходять зі зброєю, які можуть когось підірвати тощо. Власне для того, щоб розвіяти цей міф і був створений цей проєкт", – каже Андрій.

На волонтерських засадах залучили 13 фотографів. За задумом, вони не мали бачити роботи один одного до виставки.

Герої серед нас

Процес над створенням фото. Герой – ветеран Антон Юрченко.

"Кожен художник по різному побачив цю задачу і свого героя. І тому виставка вийшла доволі динамічна. У неї є спільний знаменник, але всі роботи – різні. Ми надрукували величезні роботи", – каже Андрій.

Фінансувався проєкт частково за гроші платників податків, які виділила Сумська ОДА, та частково за кошти меценатів. Показати виставку планували у бібліотеці СумДУ, однак поки відкриття перенесено. Автори чекають, коли дозволять влаштовувати масові події, адже не публікуватимуть фото в онлайні.

Хто герої?

Участь у проєкті взяли 13 героїв. Фотографували їх спочатку у військовій формі, потім у звичайному одязі. Практично всі працюють у різних сферах: тут і поліціянти, і пожежники, лікарі, депутати, викладачі, пенсіонери тощо.

"Я досить багато з цих людей знаю особисто і мені дуже хотілось, щоб вони взяли участь у цьому проєкті. Це люди вже старшого віку, вони не публічні, я їх ледве умовив на участь", – каже Букін.

Один із героїв – Ігор Шаповал. Він служив у 27 реактивній артилерійській бригаді, а після закінчення служби почав працювати рятувальником.

Герої серед нас

Герой – ветеран Ігор Шаповал

Інший герой – Олег Корнієнко. Він краєзнавець, військовий історик, голова Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. У 2015 році став добровольцем і служив у полку "Азов". Після повернення – повернувся до наукової діяльності.

Герої серед нас

Олег Корнієнко (зліва)

Ветеранка Марина Білінська – парамедик-анестезіолог, яка відбула одинадцять ротацій на найнебезпечніших позиціях фронту, рятуючи бійців. По поверненню з ротацій, вона продовжувала працювати у Центральній міській лікарні.

"Ця тендітна та сором’язлива дівчина, яка врятувала далеко не одне солдатське життя", – так про неї пише Андрій.

Герої серед нас

Героїня – ветеранка Марина Білінська

І таких історій – тринадцять. Що вийшло на зображеннях – поки секрет. Кожен фотограф бачив лише своє фото, герої їх не бачили взагалі, а що на всіх 13-ти – знає винятково Андрій.

"Все у дзеркалах. Вони (герої – ред.) у цивільному дивляться у дзеркало, а там у військовій формі. От ти дивишся на фотографію і розумієш, хто ти у цивільному житті й що це військовий", – каже він.

Герої серед нас

Андрій Букін

Автор проєкту – Андрій Букін – волонтер, допомагав військовим на початку війни, а потім і сам пішов служити. Зараз він очолює громадську організацію, що займається супроводом хворих на різні соціально-небезпечні хвороби: туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатити.

"Для мене це надзвичайно важливий проєкт. Ми суспільству маємо нагадувати, про те, що відбувається війна, і люди, які пережили бойовий досвід, вони тут і, вони не "кончені". Як там вони виконували важливу соціальну функцію, так само і тут – ходячи просто на роботу. І це відповідальні стовпи суспільства", – каже Букін.

Одна із цілей – говорити про позитивний досвід ветеранів, про їх особисті досягнення.

Герої серед нас

"Для багатьох цей досвід пройшов, вони перегорнули сторінку і живуть звичайним життям. Насправді ж, на їхніх прикладах треба виховувати наступне покоління, про це потрібно говорити, писати, проводити паралелі – який він був, який він є і яким буде, для того, щоб на їх прикладах вчились інші люди", – говорить він.

Андрій хоче після презентації проєкту у Сумах знайти кошти, аби показати виставку в інших містах області.

 
Общество

Новости

На Сумщине 7983 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:52
Сумской исполком ужесточил карантин: закрыли школы; рестораны, перевозки и т.п. на очереди 1
11.10.2020 16:52
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Глухове муж убил молодую супругу
Сегодня 14:49
Конотопчанину, который забил до смерти собутыльника, дали пожизненное
Сегодня 14:46
В Кролевце пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)
Сегодня 14:38
Сумчане могут пообщаться с Далай-ламой в прямом эфире
Сегодня 14:28
На Сумщине во время ликвидации пожара в доме обнаружили тело человека (видео)
Сегодня 14:23
В Сумах люди едут на окраину города, чтобы сесть на междугородный транспорт
Сегодня 14:20
«Первичка задыхается». Медики объяснили, почему в сумских амбулаториях очереди
Сегодня 13:38
На Сумщине спасатели деблокировали двух людей из искореженного в результате ДТП авто
Сегодня 13:34
В Сумах патрульные остановили водителя, который в третий раз за год попался пьяным за рулем 1
Сегодня 13:15
view counter

Статьи

Священник с Сумщины пережил четыре пожара, сменил два патриархата и играет на ударных
Сегодня 09:27
Володимир Лободін: Майбутня Сумська громада – прогресивна, сучасна та економічно сильна
Вчера 09:02
Правила знімання: коли потрібен дозвіл, а коли – ні
13.10.2020 13:13
Местные выборы-2020: Сумы по полочкам
12.10.2020 20:26
Мешканці Сумщини: Громадам потрібні господарники та професіонали з «Нашого краю»
12.10.2020 14:04
Анатолий Епифанов («НАШ КРАЙ»): Кто экономит на школах, будет содержать тюрьмы
09.10.2020 18:10
Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини
09.10.2020 15:55
Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання
09.10.2020 13:41
Стадион «Авангард»: что изменится?
08.10.2020 10:29
ТОП – 25 роботодавців Сумщини, які пропонують заробітну більше 10 тисяч гривень 1
07.10.2020 20:20
Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
05.10.2020 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
05.10.2020 13:40
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.