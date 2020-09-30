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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13389

Керівництво поліції області та підприємці обговорили окремі питання діяльність бізнесу в умовах посиленого карантину

14 жовтня до Головного управління поліції в Сумській області завітали близько двадцяти представників малого та середнього бізнесу. Метою свого візиту вони означили отримання роз‘яснення від правоохоронців стосовно своєї роботи в умовах «червоної» карантинної зони.

З представниками бізнесових кіл спілкувався заступник начальника ГУНП в Сумській області Микола Худенко. «Відповіді на більшість з поставлених запитань можна знайти у пункті 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», - говорить правоохоронець. – Там чітко зазначені всі заборони, що вводяться на тій території, де встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Раджу всім, хто займається підприємницькою діяльністю, дотримуватися вимог чинного законодавства, особливо що стосується введених протиепідеміологічних заходів. Розумію проблеми наших підприємців, але не можу не зауважити, що найголовнішим пріоритетом для нас всіх має бути безпека людини, а отже – й безпека жителів нашого регіону. Ми маємо зробити все від нас залежне, аби зупинити поширення хвороби. Прошу пам‘ятати, що це тимчасові труднощі, ми їх обов‘язково подолаємо, але тільки спільними зусиллями».
Працівники поліції зазначають, що тимчасово заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському, приміському і міжміському сполученні (крім визначених Постановою № 641винятків). Також заборонені відвідування закладів освіти здобувачами освіти; робота закладів культури, громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, діяльність закладів торговельного і побутового обслуговування населення (крім торгівлі лікарськими засобами, продуктами харчування і товарами так званої «першої необхідності»); провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної та ветеринарної практики тощо. Також під тимчасову заборону підпадає адресна доставка товарів і продуктів харчування. Має бути припинено відвідування соціальних або реабілітаційних установ, що надають відповідні послуги (крім закладів, що надають соціальні послуги екстрено (кризово)).
Правоохоронці знову нагадують громадянам про необхідність дотримуватися правил карантину та особистої гігієни, уникати зібрань, а за необхідності виходу у громадські місця – обов‘язково користуватися засобами респіраторного захисту. Працівники поліції також радять не виходити без зайвої потреби на вулицю, контролювати безпеку та дозвілля своїх дітей, і постійно підтримувати телефонний зв‘язок з літніми родичами, які проживають окремо.
Відділ комунікації поліції Сумської області

 
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