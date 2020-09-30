В Сумах столкнулись «Волга» и «Рено» (видео) ДТП произошло на перекрестке улиц Харьковской и Сумско-Киевских дивизий.

На месте ДТП инспекторы обнаружили две поврежденные машины - ГАЗ 3110 и Renault Megane Scenic. Пообщавшись с участниками ДТП, стражи порядка выяснили, что 37-летний водитель автомобиля Renault, поворачивая с улицы Харьковской на Сумско-Киевских дивизий, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, водитель которого двигался прямо в попутном направлении.

На водителя транспортного средства Renault патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Но потом в больницу за медицинской помощью обратилась пассажирка автомобиля Renault. По данному факту проводится проверка, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.