В Тростянце начинает строиться солнечная электростанция 14 октября Тростянец посетили инвесторы из Германии.

Об этом в Фейсбуке написал мэр Тростянца Юрий Бова.

«Среди них один из самых успешных строителей подобных проектов, который построил на гигаватты подобных станций у себя в стране.

Обсудили в рабочей обстановке начало работ, помогли с субподрядчиками, чтобы максимально быстро двигаться.

Также немцы подробно рассказали, что наша станция будет одной из лучших и инновационных в Украине, поскольку используются лучшие немецкие (а не китайские) панели и другое оборудование. Также будут возможности балансировать частоту тока для «Сумыоблэнерго» в сети города благодаря накопителям энергии. И в этом непременный плюс для всех жителей города.

Также ожидается еще и 2-й этап строительства на 2021 год на площади 14 гектаров и еще один интересный проект, о котором я расскажу чуть позже», - написал мэр.