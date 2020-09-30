На Сумщине 271 новый случай коронавируса: 3 летальных На утро 15 октября в Сумской области подтверждено уже 7983 случая заболевания COVID-19.

За среду зафиксировано 271 новый случай. Умерло за сутки 3 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, - всего 104. Выздоровело 56 человек, - всего 2562. Продолжают болеть 5317.

В Украине подтверждено 5062 новых случаев, - всего 281 239. Умерло 73 человека, - всего 5302. Выздоровел 951, - всего 119 650. Болеют 156 287.