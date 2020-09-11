Игры сумских баскетболистов перенесли из-за «красной» зоны По информации, которую предоставил баскетбольный клуб «СумГУ», игры 17 и 18 октября против харьковского «Политехника» переносятся на неопределенный срок.

Это связано с отнесением Сум к «красной»карантинной зоне, говорится в письме из ФБУ. Игры должны пройти до 20 декабря.

Также решается вопрос с проведением домашнего матча в Кубке Украины с БК «Золотой Век» (Кропивницкий), который предварительно должен был состояться 24 октября, пишет basket.sumy.ua.