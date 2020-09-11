Игры сумских баскетболистов перенесли из-за «красной» зоны

Это связано с отнесением Сум к «красной»карантинной зоне, говорится в письме из ФБУ. Игры должны пройти до 20 декабря.
Также решается вопрос с проведением домашнего матча в Кубке Украины с БК «Золотой Век» (Кропивницкий), который предварительно должен был состояться 24 октября, пишет basket.sumy.ua.
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