На Сумщине 7983 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 15 октября в Сумской области 7983 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 271 человека (Сумы - 224, Конотоп - 7, Ахтырка - 1, Глухов - 2, Белопольский р-н - 3, Конотопский р-н - 1, Недригайловский р-н – 10, Ахтырский р -н - 1, Сумской р-н - 16, Тростянецкий р-н - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 104 летальных случая, из них 3 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2562 человека, из них за минувшие сутки - 56 (Сумы - 38, Ромны - 1, Ахтырка - 3, Лебедин - 4, Ахтырский р-н - 4, Роменский р-н - 6).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 5232 случая заболевания, в Сумском районе - 566, Белопольский район - 177, Бурынский район - 41, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 54, Глуховский район – 29, г. Конотоп - 353, Конотопский район - 77, Краснопольский р-н - 68, Кролевецкий район - 122, г. Лебедин - 155, Лебединский р-н – 28, Липово-Долинский р-н - 7, Недригайловский район - 119, г. Ахтырка - 189, Ахтырский р-н - 57, Путивльский район – 18, г. Ромны - 233, Роменский район - 93, Середина-Будский р-н - 44, Тростянецкий район - 120, г. Шостка - 166, Шосткинский р-н – 17, Ямпольский р-н - 15.