На Сумщине столкнулись КамАЗ и ГАЗ с газовыми баллонами Сегодня, 15 октября, в Путивльском районе произошло ДТП.

Об аварии сообщила Ольга Бутова в Фейсбуке.

«Авария на трассе возле с.Зиново, Путивльський район.

Очень плохая видимость», - написала она, добавив фото.

Как видно по фото столкнулись КамАЗ и ЗИЛ, груженный газовыми баллонами. Последний съехал в кювет и перевернулся.

Позже она написала: «Авария на трассе. Село Зиново, Путивльский район.

Спасибо огромное людям, которые не побоялись взрыва баллонов и пришли на помощь.

Все живы».

Подробности позже.