На Сумщине столкнулись КамАЗ и ГАЗ с газовыми баллонами

Об аварии сообщила Ольга Бутова в Фейсбуке.
«Авария на трассе возле с.Зиново, Путивльський район.
Очень плохая видимость», - написала она, добавив фото.
Как видно по фото столкнулись КамАЗ и ЗИЛ, груженный газовыми баллонами. Последний съехал в кювет и перевернулся.
Позже она написала: «Авария на трассе. Село Зиново, Путивльский район.
Спасибо огромное людям, которые не побоялись взрыва баллонов и пришли на помощь.
Все живы».
Подробности позже.
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