«Родились в рубашке»: подробности аварии с 4 авто на Сумщине ДТП произошло сегодня, 15 октября, в 7.45 возле с. Зиново Путивльского района.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, сначала произошло столкновение автомобилей «Шкода» и «Рено дастер». Водители вышли из автомобилей, рядом остановился автомобиль ГАЗ газовой службы с газовыми баллонами. И в это время в ГАЗ врезался КамАЗ. ГАЗ слетел в кювет, по дороге еще раз задев «Рено Дастер», и перевернулся.

На месте работает следственно-оперативная группа.

По словам специалистов, люди «родились в рубашке», так как в случае взрыва газа без жертв не обошлось бы.