«Родились в рубашке»: подробности аварии с 4 авто на Сумщине

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, сначала произошло столкновение автомобилей «Шкода» и «Рено дастер». Водители вышли из автомобилей, рядом остановился автомобиль ГАЗ газовой службы с газовыми баллонами. И в это время в ГАЗ врезался КамАЗ. ГАЗ слетел в кювет, по дороге еще раз задев «Рено Дастер», и перевернулся.
На месте работает следственно-оперативная группа.
По словам специалистов, люди «родились в рубашке», так как в случае взрыва газа без жертв не обошлось бы.
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