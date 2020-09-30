На Сумщине занято 68% ковидных коек

Из них заняты больными 303, что составляет 40,9%. Кроме того, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 201 койка. Таким образом процент занятости составляет 68%.
Всего в учреждениях резерва области насчитывается 237 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.
Глуховский тренер по пауэрлифтингу, основатель спортклуба «Гармония» Феликс Колтаков получил негативный тест на коронавирус после лечения....
По состоянию на 15 октября в Сумской области 7983 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 15 октября в Сумской области подтверждено уже 7983 случая заболевания COVID-19....
И отправилась в Рамзау ам Дахштайн, где присоединится к основной команде....
Об этом в комментарии ТСН сообщил мэр Сум Александр Лысенко.... 1