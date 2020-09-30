На Сумщине занято 68% ковидных коек По состоянию на 15 октября количество инфекционных коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области насчитывается 741 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.

Из них заняты больными 303, что составляет 40,9%. Кроме того, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 201 койка. Таким образом процент занятости составляет 68%.

Всего в учреждениях резерва области насчитывается 237 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.