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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01353

На автотрассе Сумы-Путивль столкнулись четыре машины

Происшествие произошло сегодня утром, в 7:45, вблизи села Зиново на Путивльщине.

В результате автоаварии получили значительные механические повреждения два грузовика и две легковушки, водители и пассажиры не пострадали.

Сначала из-за ограниченной видимости на пути следования столкнулись «Рено Дастер» и «Шкода». Пока водители обеих легковушек осматривали повреждения транспортных средств, у них остановился автомобиль ГАЗ, оборудованный для перевозки газовых баллонов бытового потребления. Водитель грузовика вышел из кабины, чтобы уточнить, не нужна ли помощь участникам ДТП. Пока между мужчинами продолжалась короткий разговор, в припаркованный ГАЗ врезался КамАЗ. В результате столкновения более легкий грузовик слетел в кювет, на пути задев «Рено Дастер».

По мнению вызванных сотрудников полиции, только благодаря счастливому стечению обстоятельств не погибли люди и не взорвались газовые баллоны - в противном случае могли бы потерпеть даже жители села.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Путивльского отдела полиции. Начаты и продолжаются технические работы по изъятию с места ДТП автомобилей. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства обоих столкновений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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