Сумские коммунальщики начали-таки ремонтировать Псельской мост

Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры города. В процессе будет проведена очистка металлических конструкций от коррозии, нанесение гидроизоляционного материала, предусмотрено устройство железобетонных подпорных стен и монтаж металлоконструкций лестниц. Работы продолжаются и будут продолжаться до ноября текущего года включительно, говорится в сообщении.
Напомним: этот мост подмарафетили в 2018 году, покрасив перила, сделав освещение и отремонтировав лестницу. Однако аварийные опоры моста не заметили. Сумчане писали несколько петиций по этому поводу. Департамент инфраструктуры отвечал, что опору отремонтируют в 3-м квартале прошло года. Вероятно, время пришло…
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