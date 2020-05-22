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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11443

Сумские коммунальщики начали-таки ремонтировать Псельской мост

Сегодня, 15 октября в Сумах начался ремонт аварийной опоры Псельского моста.

Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры города. В процессе будет проведена очистка металлических конструкций от коррозии, нанесение гидроизоляционного материала, предусмотрено устройство железобетонных подпорных стен и монтаж металлоконструкций лестниц. Работы продолжаются и будут продолжаться до ноября текущего года включительно, говорится в сообщении.

Напомним: этот мост подмарафетили в 2018 году, покрасив перила, сделав освещение и отремонтировав лестницу. Однако аварийные опоры моста не заметили. Сумчане писали несколько петиций по этому поводу. Департамент инфраструктуры отвечал, что опору отремонтируют в 3-м квартале прошло года. Вероятно, время пришло…

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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