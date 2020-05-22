Сумские коммунальщики начали-таки ремонтировать Псельской мост Сегодня, 15 октября в Сумах начался ремонт аварийной опоры Псельского моста.

Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры города. В процессе будет проведена очистка металлических конструкций от коррозии, нанесение гидроизоляционного материала, предусмотрено устройство железобетонных подпорных стен и монтаж металлоконструкций лестниц. Работы продолжаются и будут продолжаться до ноября текущего года включительно, говорится в сообщении.

Напомним: этот мост подмарафетили в 2018 году, покрасив перила, сделав освещение и отремонтировав лестницу. Однако аварийные опоры моста не заметили. Сумчане писали несколько петиций по этому поводу. Департамент инфраструктуры отвечал, что опору отремонтируют в 3-м квартале прошло года. Вероятно, время пришло…