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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Путивльском районе горят 80 гектаров торфяников

Около 80 га земли, где расположены торфяники горят на Путивльщине.

Об этом утром 15 октября сообщил заместитель главы Путивльской райгосадминистрации Михаил Быряк. Горение сосредоточено между селами Волынцево, Волынцевское, Жары и Козловка, пишет Суспільне.

По данным сервиса SaveEcoBot, на Путивльщине на 15 октября зафиксировано более 20-ти очагов возгорания.

По словам Михаила Быряка, в селе Зиново, которое располагается в котловине, из-за задымления утром 15 октября в аварию попали четыре автомобиля.

«Сейчас открытого огня на месте нет, торф горит под землей, поэтому возникает задымление», - сказал Михаил Быряк.

Он также сообщил, что местные села обпаханы по периметру.

«Есть угроза, если зайдет огонь в карьеры, в торфяники, где мы разрабатывали, то все районы будут страдать от задымленности. А потушить можно только весной, когда уровень воды поднимется, тогда в канавы заходит вода. На большие торфяники пока на сегодня не дошло. Там есть канава, через нее не перевернулось», - рассказал чиновник.

Он также считает, что местными пожарными машинами потушить пожар невозможно. потому что «если мы будем просто поливать водой сверху, то мы будем больше добавлять кислорода, и оно будет разгораться и задымлять сильнее».

На 16 октября запланировано заседание комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, где должны определиться с дальнейшими действиями.

Последний раз службу ГСЧС вызвали в Путивльский район 10 октября, сообщил 15 октября представитель ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка. Сейчас локализацией пожара занимаются местные пожарные команды. По его словам, ближайшее расстояние до населенного пункта от пожара - 5 км.

Первое сообщение о горении сухой травы вблизи села Волынцево поступило 3 октября. Следующие сообщения были 5 и 6 октября. Тогда площадь возгорания составляла до 15 га. Тогда  огонь локализовали, ликвидировали скрытые очаги горения. Спасатели установили, что причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Общество Торфяники

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