В Путивльском районе горят 80 гектаров торфяников

Об этом утром 15 октября сообщил заместитель главы Путивльской райгосадминистрации Михаил Быряк. Горение сосредоточено между селами Волынцево, Волынцевское, Жары и Козловка, пишет Суспільне.
По данным сервиса SaveEcoBot, на Путивльщине на 15 октября зафиксировано более 20-ти очагов возгорания.
По словам Михаила Быряка, в селе Зиново, которое располагается в котловине, из-за задымления утром 15 октября в аварию попали четыре автомобиля.
«Сейчас открытого огня на месте нет, торф горит под землей, поэтому возникает задымление», - сказал Михаил Быряк.
Он также сообщил, что местные села обпаханы по периметру.
«Есть угроза, если зайдет огонь в карьеры, в торфяники, где мы разрабатывали, то все районы будут страдать от задымленности. А потушить можно только весной, когда уровень воды поднимется, тогда в канавы заходит вода. На большие торфяники пока на сегодня не дошло. Там есть канава, через нее не перевернулось», - рассказал чиновник.
Он также считает, что местными пожарными машинами потушить пожар невозможно. потому что «если мы будем просто поливать водой сверху, то мы будем больше добавлять кислорода, и оно будет разгораться и задымлять сильнее».
На 16 октября запланировано заседание комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, где должны определиться с дальнейшими действиями.
Последний раз службу ГСЧС вызвали в Путивльский район 10 октября, сообщил 15 октября представитель ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка. Сейчас локализацией пожара занимаются местные пожарные команды. По его словам, ближайшее расстояние до населенного пункта от пожара - 5 км.
Первое сообщение о горении сухой травы вблизи села Волынцево поступило 3 октября. Следующие сообщения были 5 и 6 октября. Тогда площадь возгорания составляла до 15 га. Тогда огонь локализовали, ликвидировали скрытые очаги горения. Спасатели установили, что причиной стало неосторожное обращение с огнем.
По оперативной информации управления ГСЧС в Сумской области по состоянию на 9 часов утра 19 ноября, на Сумщине осуществляется тушение...
На Сумщине в Конотопском районе объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня из-за тления торфяников на площади более 200 га....
По состоянию на 16.00 2 ноября в двух районах Сумской области осуществляется тушение двух очагов тления торфа на общей площади...
Сегодня, 29 октября, в 9.20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о торфяном пожаре вблизи с. Сосновка Глуховского района....
11 сентября в 7:36 на Службу спасения «101» поступила информация, что вблизи села Лисогубовка Конотопского района, на расстоянии 50 м...