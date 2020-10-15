В Сумах на рынке СКД снова прорвало коллектор 14 октября на территории рынка «СКД» на действующем самотечном канализационном коллекторе диаметром 600 мм произошла авария с разрушением верхней части железобетонной трубы и проседания почвы.

Сейчас работы по устранению аварийной ситуации продолжаются. Работники водоканала осуществляют круглосуточную перекачку сточных вод. Водоснабжения не ограничено.

Ведется переписка с руководством рынка «СКД» по уборке некоторых киосков для устранения аварийной ситуации.

Канализационный коллектор построен в 1979 году, срок его эксплуатации истек 20 лет назад. Коллектор находится на глубине около 6 метров и принимает сточные воды с района Химгородка и улицы Харьковская.

«Аварийный участок коллектора на СКД нуждается в срочном ремонте. В течение двух лет работники водоканала неоднократно ликвидировали аварийные ситуации на канализационных самотечных сетях, обслуживающих улице СКД, Кати Зеленко, Харьковская», - отметил главный инженер Иосиф Тысивский.

Напоминаем, 11 октября, произошла аварийная ситуация на самотечном коллекторе по улице СКД, 14. Работниками предприятия тогда была проведена замена разрушенной канализационной трубы и отремонтировано железобетонные элементы канализационных колодцев.