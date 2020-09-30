На Сумщине полиция расследует незаконную порубку леса и просит откликнуться свидетелей Следователи Конотопского отдела полиции ведут досудебное расследование несанкционированной вырубки деревьев на территории государственного предприятия «Выровское» в селе Таранское и устанавливают личности правонарушителей.

Напомним: в дачном кооперативе «Лесная поляна» неизвестный выпилили девять сосен, причинив ущерб на сумму около 30 000 гривен. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства преступления.

Правоохранители обращаются к жителям города и района с просьбой о помощи: если Вы или Ваши знакомые стали свидетелями совершения незаконной вырубки леса, или владеете любой другой информацией, которая может помочь в объективном расследовании указанного дела, просим Вас сообщить об этом в Конотопский отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: (068) 070-21-74, (095) 348-86-06, или по спецлинии «102».