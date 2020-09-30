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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15122

В Сумах патрульные остановили водителя, который в третий раз за год попался пьяным за рулем

На улице Героев Сумщины патрульные остановили автомобиль ВАЗ-21013, водитель которого нарушил ПДД.

Поведение водителя показалось подозрительным стражам порядка. А когда мужчина вышел из машины, все стало понятно - он имел явные признаки алкогольного опьянения. Но 49-летнего гражданина это совсем не смущало. Проверив его личность по имеющимся полицейским базам данных, инспекторы выяснили, что на водителя в течение года уже составляли два админматериалы за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал положительный результат - 1,41 промилле. Поэтому патрульные составили на него постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом без права управления) и протокол по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения в третий раз в течение года) КоАП.

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