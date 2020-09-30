На Сумщине спасатели деблокировали двух людей из искореженного в результате ДТП авто 14 октября в 20:23 к спасателям поступило сообщение, что на автодороге «Сумы - Глухов» вблизи с. Пески Бурынского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем МАЗ, который сворачивал с главной дороги на поле.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля травмированы. Оба пострадавших были в сознании, но их зажало деформированными металлическими конструкциями транспортного средства. Для деблокирования пострадавших ДТП привлекалось отделение 23-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники ГСЧС с помощью механизированного инструмента провели деблокирование травмированных и передали их медработниками, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.