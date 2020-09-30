«Первичка задыхается». Медики объяснили, почему в сумских амбулаториях очереди В сумской амбулатории, что на Марко Вовчок (бывшая поликлиника больницы №5) утром 15 октября - очереди под кабинетами врачей.

В коридоре одновременно находится более двух десятков человек. Больных слишком много, и врачи не успевают принимать всех, рассказала директор КНП «ЦПМСД №2» Анна Ивженко.

«Сейчас первичка задыхается, болеют все. Те, что переболели идут за больничным. Мы же не можем виртуально им больничные выдавать. Работают телефону все врачи. Если человек заболел, он сидит дома и врач его мониторит телефону. Но другим нужно сдать анализы. Мы сделали электронную запись через одного, чтобы не было общения. Но они идут и без записи. Мы не можем предсказать, что они придут. А врач - разве выгонит? Я не знаю, как с этим быть», - говорит Ивженко.

По словам директора, сейчас в медучреждении ведут прием около 25 врачей, пишет Суспільне.

«В кабинетах, которые принимают больных с COVID, сажаем сейчас большее количество врачей, - добавляет начальник управления здравоохранения городского совета Елена Чумаченко. - Раньше там сидел один врач и принимал. А сегодня мы сажаем несколько врачей, которые мгновенно ведут прием в этих инфекционных кабинетах. Большое количество людей, которые сегодня болеют, и логично, что есть очереди».