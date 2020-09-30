В Сумах люди едут на окраину города, чтобы сесть на междугородный транспорт Около 150 рейсов отменили перевозчики на междугородных и межобластных маршрутах из-за решения исполнительного комитета Сум о запрете посадки пассажиров в областном центре.

С 14 октября на автовокзале Сум проводят только высадку пассажиров, сесть же можно только за пределами города, пишет Суспільне.

По словам заместителя генерального директора ООО «Сумыоблавтотранс» Николая Попова, за 14 октября получили семь жалоб от пассажиров, которые не могли уехать.

«Надо только, чтобы ехали за знак, и садились в автобус. Пассажиры смотрят на нас, как на баранов и говорят: ну вот же автобус стоит, а мне ехать в Глухов. А мы говорим - нет, здесь нельзя. Езжайте общественным транспортом, переходите ж/д переезд, и там, если вы успеете - сядете на этот автобус. Половина перевозчиков перестали ездить на Сумы», - говорит Попов.

Соответствующее решение исполнительного комитета действительно с 12 октября и действует в течение следующих на 14 дней.