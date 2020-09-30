На Сумщине во время ликвидации пожара в доме обнаружили тело человека (видео) Сегодня, 15 октября, в 6:12 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Новая в с. Слоут Глуховского района.

По вызову выезжал дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 8 минут пожарные прибыли на место происшествия. В этот момент огонь охватил кровлю по всей площади. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии до 500 м от очага горения. В 6:40 пожар был локализован, в 7:23 - ликвидирован. На место происшествия обнаружено тело женщины, 1968 года рождения.

Допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки.

К ликвидации пожара привлекалось 7 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд сел Слоут и Береза, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.