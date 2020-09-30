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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28219

Сумчане могут пообщаться с Далай-ламой в прямом эфире

20 октября лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV впервые пообщается с украинцами в прямом эфире.

Он проведет час онлайн — обратится ко всей Украине, а потом ответит на вопросы. Тема разговора — образование и мир во времена пандемии. Участие в беседе примут экспертка по образовательным политикам, Министерка образования и науки Украины (2016 — 2020) Лилия Гриневич, фронтмен группы «Антитела» и друг Фонда ООН в области народонаселения Тарас Тополя, телеведущая канала «1 + 1», кураторка проекта «Право на образование» Наталья Мосейчук, а модерировать встречу будет председатель Совета ГО «ЭдКемп Украина», соавтор концепции Новой украинской школы Александр Элькин. Вопрос Далай-ламе может написать любой из украинок и украинцев — их будут собирать до 10:00 18 октября на сайте события. Эфир начнется в 6:30 из-за разницы во времени, но его можно будет посмотреть в записи. Общение будет происходить на английском языке и будет сопровождаться переводом на украинский.

У Далай-ламы есть постоянная практика онлайн-встреч с жителями разных стран, в частности они недавно проходили в Великобритании, Тайване, Индии. Это всегда происходит рано утром по киевскому времени — и не только из-за его напряженного графика, а еще и потому, что эти диалоги транслируются во многих других странах. Теперь такая возможность есть и у украинцев. Истоки этой идеи появились в феврале прошлого года, когда делегация крупнейшего образовательного сообщества EdCamp Ukraine, в которую входят представители школьного образования со всех уголков страны, посетила Малый Тибет в Индии. Там с 1959 года постоянно проживает духовный лидер тибетского народа, лауреат Нобелевской премии мира Его Святейшество Далай-лама XIV. Изучая систему местного образования, украинцы получили приглашение на личную аудиенцию с этим выдающимся человеком. Далай-лама видит в светском образовании, основанном на общечеловеческих ценностях, путь к миру и процветанию человечества. Для достижения этой цели в сотрудничестве с ведущими мировыми учеными, он инициировал создание международной программы социально-эмоционального и этического обучения (СЭЭО) — ее разработали на базе исследовательского Университета Эмори в США.

«Наше общение вместо запланированного часа продолжалось более полутора, и Его Святейшество нас не отпускал, потому что все не могли наговориться, — вспоминает председатель Совета EdCamp Ukraine Александр Элькин. — Во-первых, Далай-лама считает образование главным в мире инструментом перемен к лучшему, как он написал в книге, «религией будущего». И его убеждение, что развитие сопереживания, понимания взаимозависимостей, воспитание радости не менее важны в обучении, чем академические знания, — нам очень близко. Во-вторых, ситуация, в которую попала Украина, — агрессивный сосед на востоке, оккупация территорий, изгнанники и беженцы — похожа на историю его родины. Поэтому, конечно, он изрядно обеспокоен судьбой нашей страны».

Встреча стала началом дружбы — вскоре украинцы получили персональные приглашения на мировую презентацию программы СЭЭО, которая состоялась в апреле 2019 года в Нью-Дели. А уже на Пятой национальной (не) конференции EdCamp Ukraine в июле этого же года был презентован пилотный проект по внедрению по всей Украине программы по развитию мягких навыков, который сейчас проходит в 26 школах 23 областей страны при поддержке Министерства образования и науки Украины, Института проблем воспитания Национальной академии наук Украины, Общественной службы мира GIZ — Украина (в соответствии с приказом МОН от 18.11.2019 г.. № 1431).

В мае 2020 года на Антикризисном национальном онлайн-EdCamp 2020 было опубликовано обращение Далай-ламы в связи с пандемией. Среди прочего, он говорил: «Какой бы сложной ни была ситуация, мы должны решительно и смело использовать науку и человеческую изобретательность для преодоления современных проблем. Это естественно, что перед лицом угрозы здоровью и благополучию мы испытываем страх и тревогу. Впрочем, я нахожу большую радость в таком совете по любой проблеме: если возможно что-то сделать — сделай это и не волнуйся, если невозможно — волнение не поможет».

Общение продолжится онлайн и публично. «Далай-лама является духовным лидером буддистов, но не из-за этого мы его пригласили к разговору, — объясняет Александр Элькин. — Он — авторитет для всего мира, образец стойкости, принципиальности, милосердия, стремления к миру. К нему прислушиваются президенты и монархи, его книги входят в списки бестселлеров, его вклад в преодоление насилия сейчас, пожалуй, самый большой в мире. Именно поэтому нам интересно поговорить с ним об образовании сейчас и в мире «после», об Украине, о нашем настоящем и будущем. А онлайн-формат дает возможность присоединиться к этому разговору каждому и каждой».

Чтобы принять участие в прямом эфире с Далай-ламой и последующих онлайновых дискуссиях, получить все материалы и видеозаписи и оставить вопрос для Далай-ламы XIV, нужно зарегистрироваться на сайте события. Самые актуальные и интересные из полученных вопросов выберут ведущие и зададут в прямом эфире.

Полезные ссылки

Сайт диалога: http://www.edcamp.org.ua/dalailama2020

Сайт EdCamp Ukraine: https://www.edcamp.ua

Страница EdCamp Ukraine в Facebook: https://www.facebook.com/edcampukraine

Украиноязычная страница Далай-лами XIV в Facebook https://www.facebook.com/DalaiLamaUA

Справки

Его Святейшество Далай-лама XIV (имя при рождении — Джецун Джампхел Нгаванг Лобсанг Еше Тэнцзин Гьяцо) — 14-й Далай-лама и духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира.

Родился 6 июля 1935 года в семье крестьянина в Тибете. В возрасте 2 лет был объявлен реинкарнацией прошлого Далай-ламы XIII. В 1950 году, когда независимый Тибет был только оккупирован Китаем, в возрасте 15 лет полностью взял на себя обязанности Далай-ламы — духовного и политического лидера страны. После Тибетского восстания 1959 года был вынужден покинуть Тибет, как и тысячи его соотечественников и поселиться в городе Дхармсала на севере Индии.

С тех пор Далай-лама продолжает быть лидером буддийского мира и до 2011 года был председателем Правительства Тибета в изгнании. Далай-лама XIV никогда не призывал к насильственному возвращению независимости Тибета, но использует все возможности мирного разрешения ситуации. За свой вклад в развитие мира и гуманизм, защиту прав человека во всем мире в 1989 году он получил Нобелевскую премию мира.

Далай-лама XIV выступает с лекциями, участвует в панельных дискуссиях, проводит диалоги с представителями различных культур, наций и религий, посещает университеты и государственные учреждения. Значительную часть его деятельности составляют межрелигиозные контакты: он встречался с главами христианских и иудейских церквей, духовными лидерами ислама, сикхизма, индуизма. С Иоанном Павлом II он встречался 6 раз.

Инициатива EdCamp родилась в 2010 году в США. Американские учителя и учительницы решили создать альтернативный государственному способ повышения квалификации и профессионального развития педагогов. С тех пор движение EdCamp распространилось в 44 странах, а одной из первых стран, которая присоединилась к этой инициативе, стала Украина. В 2019 и 2020 годах формат EdСamp вошел в мировой рейтинг HundrED.

Общественная организация «ЕдКемп Украина» (или Сообщество ответственного учительства EdCamp Ukraine) ставит перед собой цель улучшить квалификацию школьных педагогов, повысить статус учительниц и учителей и, в целом, содействовать реформированию системы образования Украины. Сегодня EdСamp Ukraine является крупнейшим независимым образовательным движением в стране, к нему уже присоединились более 30 000 прогрессивных педагогов.

Одним из ключевых событий движения является ежегодная общенациональная (не) конференция EdCamp Ukraine, которая проводится в Харькове. Последний раз в 2019 году она собрала около тысячи учителей и учительниц и образовательных экспертов и эксперток из 25 регионов Украины и 197 международных эксперток и экспертов из 19 стран мира. Ежемесячно региональные (не) конференции (мини-EdCamp’ы) проходят в разных учебных заведениях по всей Украине, с 2015 года их было проведено 186.

13-17 апреля 2020 года EdCamp Ukraine провели пятидневную онлайн-(не) конференцию для родительства и учительства «Антикризисный национальный онлайн-EdCamp 2020», посвященную вызовам пандемии и карантина. Мероприятие собрало одновременно 10019 человек и стало крупнейшим образовательным онлайн-событием в истории Украины. Всего в программе было 55 сессий от 65 спикеров по 5 направлениям: дистанционное образование, образовательная политика, физическое здоровье и психологическая устойчивость, финансовые и правовые вызовы, педагогика партнерства. Всего за 5 дней произошло 80 689 подключений из 22 стран.

Социально-эмоциональное и этическое обучение (СЭЭО) базируется на философии и методике, которая в течение 20 лет создавалась, апробировалась и совершенствовалась международной командой ученых Университета Эмори (Атланта, США). Основой для них стали работы по эмоциональному интеллекту Дэниэла Гоулмена и лучшие мировые образовательные программы социально-эмоционального обучения (СЭО), а вдохновением — призывы Далай-ламы к миру, согласию, сопереживанию и осознанию того, что для всех человеческих существ общим домом является Земля .

СЭЭО предлагает полноценную учебную программу, сосредоточенную на оттачивании внимания, сопереживании и этической чуткости, осведомленности о взаимозависимости, равенстве и системном мышлении, устойчивости и травмоориентированных практиках. СЭЭО может преподаваться как отдельный предмет в вариативной части программы, быть интегрированным в различные предметы или применяться во внеклассной деятельности.

Программа СЭЭО уже апробирована более 500 педагогами в странах Америки, Европы и в Индии, сейчас проводится комплексное исследование эффективности программы. Украина вместе с США и Колумбией, где СЭЭО внедряется на национальном уровне, стала частью такого мирового исследования.

Пилотирование программы СЭЭО в Украине происходит на базе 26 школ в рамках общенационального школьного эксперимента с участием Института модернизации содержания образования, Института проблем воспитания Академии педагогических наук (приказ МОН от 18.11.2019 г.. № 1431).

Программа СЭЭО в Украине внедряется при поддержке Общественной служба мира — GIZ Украина.

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