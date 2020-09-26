В Кролевце пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)

О пожаре сообщил владелец, который во время движения увидел дым из-под капота легковушки. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен моторный отсек транспортного средства, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части автомобиля.
В 11:40 возгорание локализовали, а в 11:42 потратив на тушение почти 0,5 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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