В Кролевце пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео) 14 октября в 11:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «ВАЗ» по ул. Прорезная в г. Кролевец.

О пожаре сообщил владелец, который во время движения увидел дым из-под капота легковушки. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен моторный отсек транспортного средства, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части автомобиля.

В 11:40 возгорание локализовали, а в 11:42 потратив на тушение почти 0,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.