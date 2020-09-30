Конотопчанину, который забил до смерти собутыльника, дали пожизненное Прокуратурой в апелляционном порядке доказана вина 32-летнего конотопчанина, который с особой жестокостью лишил жизни своего товарища.

Установлено, что 18 июля 2018 года в одном из жилых домов г. Конотоп двое товарищей устроили застолье. Будучи уже изрядно навеселе, хозяин квартиры сделал гостю непристойное предложение интимного характера, которое того настолько разозлило, что он нанес товарищу около 60 ударов сначала ногами и руками, а потом еще и ножом. В общем избиение продолжалось около 2-х часов.

От полученных травм 41-летний хозяин квартиры умер на месте. Когда его товарищ понял, что натворил, босиком в окровавленной одежде выбежал из квартиры, прихватив с собой серебряную цепочку с крестиком, которые были на пострадавшем. Уже через несколько часов мужчину, который до этого уже был неоднократно судим за кражи и хулиганство задержали сотрудники полиции.

Приговором Конотопского горрайонного суда от 15 апреля 2020 года обвиняемый признан виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы. Осужденный обратился в апелляционный суд с требованиями переквалифицировать его действия и назначить более мягкое наказание. Однако Сумской апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, поэтому остаток своей жизни человек проведет за решеткой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.