В Сумах новый фонтан начал протекать (видео)

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Григорий Кальченко. Видно, что из одной из чаш нового фонтана вода перетекла наружу. Надеемся, что это не «конструктивные особенности» нового фонтана.
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