В Сумах новый фонтан начал протекать (видео) Официально открытые 4 дня назад фонтаны на Театральной площади уже немножко испортились.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Григорий Кальченко. Видно, что из одной из чаш нового фонтана вода перетекла наружу. Надеемся, что это не «конструктивные особенности» нового фонтана. Сумчане сразу начали делать фотожабы с мером Сум Александром Лысенко.