Сумщина бьет рекорды по показателем заболеваемости COVID-19 Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сумской области уже неделю остается самым высоким в стране.

В среднем по стране заболеваемость на 100000 населения составляет 179,1 при норме 40 для зеленой зоны. На Сумщине - 333,8 (неделю назад было 265). Далее идет Харьковщина - 293,8 и Тернопольщина - 283,1.

Напомним: в «красную» зону по карантину относят теперь города или районы, на территории которых показатель выше 320, а не в 5 раз больше среднеукраинского, как было раньше.

Заполненность «ковидних» коек в медицинских учреждениях Сумщины с подтвержденными случаями - 36,2%, с подтвержденными и подозрительными - 61,3%.