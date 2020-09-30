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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06521

В Сумах в 4-й горбольнице развернут еще 30 коек для больных COVID-19

В КНП «Клиническая больница № 4» расширят коечный фонд для пациентов с COVID-19.

Об этом во время выездного брифинга сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Чумаченко. Она рассказала, что дополнительных коек будет 30, всего на базе больницы можно будет разместить до 120 больных коронавирус. Это стало возможным благодаря завершению ремонтных работ в центральном корпусе. Сейчас в инфекционном отделении находятся 34 пациента с данным диагнозом.

Елена Чумаченко отдельно сообщила, что прорабатывается вопрос закупки кислородных концентраторов к уже подведенным точкам выхода кислорода в КНП «Клиническая больница № 4» и на ближайшем заседании городского совета будет рассмотрен вопрос о выделении средств на эти цели и доплаты медицинским работникам.

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