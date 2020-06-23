В Главном управлении полиции Сумщины - кадровые изменения Приказом главы Национальной полиции Украины 12 октября заместителем начальника ГУНП в Сумской области назначен полковник полиции Сергей Зюбаненко.

Его предшественник, Олег Кузминков, уволился со службы на пенсию.

Вновь назначенному заместителю руководителя полиции области 40 лет, он уроженец города Лубны Полтавской области, имеет высшее юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году курсантом Луганской академии внутренних дел. Весь свой дальнейший служебный путь посвятил работе в оперативных подразделениях.

До назначения на должность заместителя начальника ГУНП в Сумской области занимал должность начальника Государственного учреждения «Львовский специализированный центр подготовки полицейских», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.