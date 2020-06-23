В Главном управлении полиции Сумщины - кадровые изменения

Его предшественник, Олег Кузминков, уволился со службы на пенсию.
Вновь назначенному заместителю руководителя полиции области 40 лет, он уроженец города Лубны Полтавской области, имеет высшее юридическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году курсантом Луганской академии внутренних дел. Весь свой дальнейший служебный путь посвятил работе в оперативных подразделениях.
До назначения на должность заместителя начальника ГУНП в Сумской области занимал должность начальника Государственного учреждения «Львовский специализированный центр подготовки полицейских», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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