В аварии в Сумах пострадало трое (видео) ДТП произошло на перекрестке улицы Герасима Кондратьева и Казацкого проспекта.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что 39-летняя женщина, управляя автомобилем KIA Sportage, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с транспортным средством Volkswagen Passat под управлением 25-летнего мужчины. От удара автомобиль Volkswagen выехал за пределами проезжей части с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля KIA Sportage и водитель легковушки Volkswagen Passat получили телесные повреждения.

На место для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.