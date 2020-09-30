В аварии в Сумах пострадало трое (видео)

Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно выяснили, что 39-летняя женщина, управляя автомобилем KIA Sportage, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с транспортным средством Volkswagen Passat под управлением 25-летнего мужчины. От удара автомобиль Volkswagen выехал за пределами проезжей части с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП двое пассажиров автомобиля KIA Sportage и водитель легковушки Volkswagen Passat получили телесные повреждения.
На место для выяснения обстоятельств происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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