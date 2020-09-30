Сумська Держпродспоживслужба побачила грубі порушення карантинних обмежень під час відкриття фонтанів на Театральній площі Ще 9 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України, рішенням якої м. Суми було віднесено до «червоної» зони.

Незважаючи на гостру епідемічну ситуацію в місті, міський голова не тільки не вживає необхідних заходів протидії поширення Covid-19, а й приймає активну участь у проведенні масових заходів з порушенням карантинних обмежень, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641, вважає Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області.

На сайті Сумської міської ради було повідомлено про завершення реконструкції Театральної площі у м. Суми та про фінальне тестування водограїв. В статті повідомляється, що під час проведення цього заходу особисту участь брав Сумський міський голова Лисенка О.М., який виступив зі словом вказавши на створення сучасних комфортних умов для відпочинку сумчан.

Відкриття водограїв на Театральній площі за участі міського голови Олександра Лисенка відбулось 11 жовтня 2020 року з грубим порушенням карантинних обмежень в частині перебування значної кількості осіб під час масових заходів без дотримання соціального дистанціювання та вдягнених засобів індивідуального захисту особами, що були присутні під час здійснення фінального тестування водограїв (ч. 1 п. 10 та ч. 1 п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 (зі змінами). Крім того, порушення маскового режиму свідчить про невиконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.10.2020 № 510.

По факту зазначених порушень карантинних обмежень відділ правового забезпечення звернувся до Головного управління Національної поліції в Сумській області та до Сумського міського голови з вимогою вжиття необхідних заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності за грубе порушення протиепідемічних вимог, визначених Постановою Кабінету Міністрів України № 641.

Головне управління перед проведенням масових заходів неодноразово повідомляло міську владу про негативний вплив таких заходів на епідемічну ситуацію в місті. Начальник Головного управління Віталій Моісеєнко неодноразово під час засідань виконавчого комітету акцентував увагу Сумського міського голови на неприпустимості таких заходів та звертав увагу на необхідність посилення контролю на транспорті, обмеження роботи атракціонів в парку ім. Кожедуба та дитячому парку «Казка» та інших карантинних обмеженнях запроваджених Кабінетом Міністрів.

«Однак, починаючи з серпня 2020 року, перед початком та упродовж виборчої кампанії, зокрема на посаду Сумського міського голови, Олександр Лисенко розпочав політику «пом’якшення» та ігнорував всі звернення Головного управління з приводу необхідності дотримання карантинних обмежень, в зв’язку з чим, у місті почали проводити масові заходи з грубим порушенням протиепідемічних вимог, а саме: День міста, День підприємця, фестиваль фарб в дитячому парку «Казка», а також свято Першого дзвоника в навчальних закладах.

Результатом таких «пом’якшень» була кардинальна зміна динаміки поширення коронавірусу в м. Суми. Для прикладу, якщо в середині серпня в місті фіксувалось до 10 випадків захворювання, то станом на 12 жовтня 2020 року зафіксовано вже 302 хворих. Завдяки «надзусиллям» міської влади лише за два «передвиборчі» місяці темпи поширення хвороби в місті збільшились в тридцять разів. На даний час, місто Суми, посідає перше місце в країні за кількістю нових випадків захворювань в перерахунку на кількість населення.

Поточна статистика в жовтні 2020 року свідчить про неконтрольоване поширення коронавірусної хвороби в місті Суми, що в свою чергу призведе до масової загибелі людей. Така ціна політичного та передвиборчого піару безвідповідальних політиків в умовах епідемії», — йдеться на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області.