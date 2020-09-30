Уровень заболеваемости COVID-19 в Сумах в три раза выше, чем необходимо для «красной» зоны Уровень заболеваемости COVID-19 в городе Сумы приближается к рекордному показателю - 1000 больных человек на 100 тыс. населения.

Об этом сказал на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.

«В «красный» уровень эпидемической опасности попадают девять областных центров. Это Черновцы, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь», - сказал Ляшко.

По его словам, уровень заболеваемости в городах Ивано-Франковск и Тернополь находится на грани, близкой к «оранжевой» зоне.

«Уровень заболеваемости в городе Сумы приближается к рекордным 1000 человек на 100 тыс. населения. Сейчас он составляет 954 на 100 тыс. населения», - отметил замминистра.

Напомним: чтобы «попасть» в «красную» зону, нужно иметь этот показатель выше 320, то есть у Сум он почти в три раза выше. Чтобы вернуться в оранжевую «зону» нужно следующие две недели иметь не больше 60 новых случаев в среднем в день.