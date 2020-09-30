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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Розпочато всеукраїнський конкурс ескізів ракет Noosphere Art Rocket Park

5-го жовтня стартував всеукраїнський конкурс ескізів ракет Noosphere Art Rocket Park.

До участі у конкурсі запрошуються повнолітні художники та митці з усіх куточків України, які мають хист та бажання створити дизайн для ракети і, згодом, втілити його у реальність та перенести на одну з ракет - частину однойменної інсталяції. 

Noosphere Art Rocket Park відбудеться у декілька етапів. З 5 жовтня 2020 року по 1 квітня 2021 року усі бажаючі долучитись до конкурсу мають надіслати організаторам розмальований від руки ескіз макету ракети. Реєстрація та вимоги до ескізів доступні за посиланням [https://gagarinpark.dp.ua/art-contest]. 

Критерії оцінювання конкурсних робіт: 

  1. відповідність умовам конкурсу; 

  2. загальне враження та емоційний відгук; 

  3. якість виконання, композиційне та кольорове рішення;

  4. оригінальність;

  5. художність. 

Надіслати роботу на конкурс можна до 1 квітня 2021 року. 12 квітня 2021 року кваліфіковане журі конкурсу обере переможців. Оцінювати роботи будуть представники культурних інституцій, міської ради Дніпра, наукового середовища, архітектурної галузі, інженерії та дизайну. Так, до складу журі вже долучилися: 

  • Сергій Коморний, художник, лауреат премії ім. І. Ю. Рєпіна, член правління Харківської організації Національної спілки художників України;

  • Євгенія Мантук, керівниця студії декоративно-ужиткового мистецтва “Папороть” КПНЗ “СЮТ” Дніпровської міської ради. Переможниця Міжнародного фестивалю талантів “Зірка” у номінації декоративно-ужиткове мистецтво, батик, точковий розпис, розпис по тканині;

  • Сергій Бурбело, директор Музею українського живопису м.Дніпро та ArtArea Dnipro, художник, архітектор, та інші.

12 квітня 2021 року, у Міжнародний день польоту людини у космос, відбудеться оголошення результатів та переможців конкурсу. Проте на цьому проєкт не завершиться. Автори 12 кращих ескізів отримають шанс відтворити свої малюнки на одній з 12 моделей ракет, що стануть частиною однойменної інсталяції Noosphere Art Rocket Park у експозиційній зоні Ботанічного саду Gagarin Park, м. Дніпро, урочисте відкриття якої відбудеться 4 жовтня 2021 року.

Noosphere Art Rocket Park, як і реновація експозиційної зони Ботанічного саду Gagarin Park, є соціальним проєктом Громадської організації “Асоціація Ноосфера”. Захід проходить за ініціативи засновника організації Максима Полякова та має на меті об’єднати українських фахівців та аматорів творчості задля поширення знань про космос і ракетобудування, а також створити сприятливі умови для розвитку творчо-інтелектуального потенціалу української молоді. 

«Ми прагнемо знайти пасіонаріїв, зібрати навколо нашої громадської організації та її ініціатив прихильників ідей Володимира Вернадського. Великий вчений стверджував, що суспільства, в яких "мислячі одиниці мають можливість висловлювати, обговорювати і складати власну думку є більш сильними і щасливими в порівнянні з іншими". Він також вважав, що сила таких товариств значно збільшується, якщо "необхідні колективні вчинки робляться на підставі правильно складеної думки". З таким підходом важко не погодитися. Для себе я цю глибоку думку трансформував у прикладні, суто утилітарні дії: усі проєкти Noosphere покликані об'єднувати якомога більше мислячих людей, які бажають позитивних трансформацій, і на кожен долар, яким ці люди «проголосують» за втілення наших спільних проєктів у життя, я додам два своїх», - обіцяє засновник Громадської організації «Асоціація Noosphere» Макс Поляков.

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