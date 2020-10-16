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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:472054

На Сумщине 269 новых случаев коронавируса: 10 летальных

По состоянию на 16 октября в Сумской области 8252 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 269 человек (Сумы - 201, Шостка - 7, Конотоп - 19, Ромны - 2, Лебедин - 7, Белопольский р-н - 5, Бурынский р-н - 2, Кролевецкий р-н - 6, Путивльский р-н - 1, Роменский р-н - 1, Сумской р-н – 17, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 114 летальных случая, из них 10 - за прошедшие сутки (Сумы - 6, Глухов - 1, Глуховский р-н - 1, Путивльский р-н - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2595 человек, из них за минувшие сутки - 33 (Сумы - 32, Краснопольский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 5433 случая заболевания, в Сумском районе - 583, Белопольский район - 182, Бурынский район - 41, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 54, Глуховский район – 29, г. Конотоп - 372, Конотопский район - 77, Краснопольский р-н - 68, Кролевецкий район - 128, г. Лебедин - 162, Лебединский р-н – 28, Липово-Долинский р-н - 7, Недригайловский район - 119, г. Ахтырка - 189, Ахтырский р-н - 57, Путивльский район – 19, г. Ромны - 235, Роменский район - 94, Середина-Будский р-н - 44, Тростянецкий район - 121, г. Шостка - 173, Шосткинский р-н – 17, Ямпольский р-н - 15.

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