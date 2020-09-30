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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50653

На Сумщине полиция задержала мужчину, который до смерти забил свою жену

О внезапной смерти своей матери в полицию сообщила 21-летняя жительница Глухова.

По ее словам, родители накануне вечером в очередной раз поссорились, и очевидно, что отец снова обратился к кулакам, поскольку тело покойной было покрыто синяками и ссадинами от побоев.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Глуховского отдела полиции. По указанному адресу правоохранители застали главу семьи и двух его дочерей, младшей из которых только девять лет. Тело умершей находилось в комнате на диване. С первого взгляда стало понятно, что женщина была сильно избита. Позже судмедэкспертиза подтвердила, что 40-летняя глуховчанка умерла от множественных повреждений внутренних органов.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и начали необходимые следственные действия, чтобы установить ход событий, которые привели к гибели потерпевшего.

Как выяснилось, супруги злоупотребляли алкоголем. Время от времени на этой почве у них возникали конфликты, которые обычно заканчивались драками, и каждый раз свидетелем этому становилась их малолетняя дочь. Поэтому и в тот вечер родители снова поссорились, и глава семьи обратился к кулакам. Причем бил жену и руками, и ногами.

Ночью дочка, проснувшись, увидела, что мама не дышит. Дождавшись утра, она позвонила подруге матери и рассказала о ночных событиях. А уже та сообщила старшей дочери, которая, собственно, и вызвала полицию.

«Задержанный мужчина, протрезвев, категорически отрицал свою причастность к убийству жены, но собранные следствием доказательства свидетельствовали об обратном, - комментирует ситуацию Сергей Буханистый, начальник Глуховского отдела полиции. - Поэтому, злоумышленнику не оставалось ничего другого, как во всем признаться. Полицейские задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания».

Работники прокуратуры и полиции готовят материалы для объявления ему подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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