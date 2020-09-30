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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13291

На Сумщине за двойное убийство дали 12 лет

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 67-летнего мужчины, который лишил жизни двух человек.

Событие произошло в декабре 2018 года в с. Покровское Кролевецкого района. На то время обвиняемый проживал в доме пенсионерки, за которой ухаживал. В вечернее время к ним пришли мужчина и женщина, которым бабушка позволяла у себя ночевать. С собой гости принесли бутылку водки, которую вместе с обвиняемым выпили на кухне. По словам обвиняемого, после этого мужчина стал вызывающе себя вести, в частности, оскорблял бабушку. Он сделал ему замечание, однако вместо этого супруги избили его.

«Обвиняемый утверждает, что он потерял сознание, а когда очнулся, то его обидчики уже спали. Чтобы отомстить им за избиение, он взял нож и ударил им несколько раз сначала 46-летнего мужчину, а затем 54-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Утром обвиняемый сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве», - рассказал прокурор Шосткинской местной прокуратуры Вячеслав Шкатула.

По приговору суда, учитывая возраст, обвиняемый признан виновным в убийстве двух человек и приговорен к 12 годам лишения свободы (п. 1,13 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Двойное убийство Приговор суда Убийство

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