На Сумщине за двойное убийство дали 12 лет

Событие произошло в декабре 2018 года в с. Покровское Кролевецкого района. На то время обвиняемый проживал в доме пенсионерки, за которой ухаживал. В вечернее время к ним пришли мужчина и женщина, которым бабушка позволяла у себя ночевать. С собой гости принесли бутылку водки, которую вместе с обвиняемым выпили на кухне. По словам обвиняемого, после этого мужчина стал вызывающе себя вести, в частности, оскорблял бабушку. Он сделал ему замечание, однако вместо этого супруги избили его.
«Обвиняемый утверждает, что он потерял сознание, а когда очнулся, то его обидчики уже спали. Чтобы отомстить им за избиение, он взял нож и ударил им несколько раз сначала 46-летнего мужчину, а затем 54-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Утром обвиняемый сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве», - рассказал прокурор Шосткинской местной прокуратуры Вячеслав Шкатула.
По приговору суда, учитывая возраст, обвиняемый признан виновным в убийстве двух человек и приговорен к 12 годам лишения свободы (п. 1,13 ч. 2 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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