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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00199

Сумской вуз стал лучшим по уровню научной подготовки студентов

СумГУ занял первое место среди более 200 отечественных высших учебных заведений по количеству призовых мест по результатам Всеукраинского конкурса студенческих научных работ в 2019/2020 учебном году.

В топ-5 лидеров Всеукраинского конкурса студенческих научных работ вошли также Национальный университет «Львовская политехника», Кременчугский национальный университет им. Остроградского, Харьковский национальный автодорожный университет, Киевский национальный университет им. Шевченко.

Студенты-ученые СумГУ получили 97 призовых мест, среди которых 18 дипломов 1-й степени, 28 дипломов - 2-й степени, 51 диплом - 3-й степени. Больше всего призовых мест завоевали конкурсанты с факультета электроники и информационных технологий - 20. Распределение результатов по институтам и факультетам СумГУ такое: учебно-научный институт права - 19; факультет технических систем и энергоэффективных технологий - 17; учебно-научный институт финансов, экономики и менеджмента им. Балацкого - 16; учебно-научный институт бизнес-технологий «УАБД» - 11; мединститут - 6; факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций - 3; Шосткинский институт СумГУ - 3; Конотопский институт СумГУ - 1; кафедра военной подготовки - 1.

Наибольшее количество побед уже который год подряд получили студенты под руководством профессора кафедры компьютерных наук секции ИТР Евгения Лаврова - 10 призовых мест (факультет электроники и информационных технологий).

 
Общество Наука СумГУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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