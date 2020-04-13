Сумской вуз стал лучшим по уровню научной подготовки студентов

В топ-5 лидеров Всеукраинского конкурса студенческих научных работ вошли также Национальный университет «Львовская политехника», Кременчугский национальный университет им. Остроградского, Харьковский национальный автодорожный университет, Киевский национальный университет им. Шевченко.
Студенты-ученые СумГУ получили 97 призовых мест, среди которых 18 дипломов 1-й степени, 28 дипломов - 2-й степени, 51 диплом - 3-й степени. Больше всего призовых мест завоевали конкурсанты с факультета электроники и информационных технологий - 20. Распределение результатов по институтам и факультетам СумГУ такое: учебно-научный институт права - 19; факультет технических систем и энергоэффективных технологий - 17; учебно-научный институт финансов, экономики и менеджмента им. Балацкого - 16; учебно-научный институт бизнес-технологий «УАБД» - 11; мединститут - 6; факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций - 3; Шосткинский институт СумГУ - 3; Конотопский институт СумГУ - 1; кафедра военной подготовки - 1.
Наибольшее количество побед уже который год подряд получили студенты под руководством профессора кафедры компьютерных наук секции ИТР Евгения Лаврова - 10 призовых мест (факультет электроники и информационных технологий).
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