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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53471

В Сумах в очередной раз сбежал из дома подросток

Cумская полиция разыскивает без вести пропавшего подростка - Артура Лукача.

Пятнадцатилетний Артур Лукач 15 октября, около 14.00, ушел из дома и до сих пор его местонахождение остается неизвестным. Родители и правоохранители разыскивают подростка, и надеются на помощь неравнодушных граждан.

На вид Артуру 15-16 лет, ростом 170-175 см, худощавого телосложения; лицо узкое, смуглое; волосы темные, глаза карие.

Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы, светло-серую футболку. На ногах темные кроссовки.

Особые приметы: парень имеет проблемы со зрением, поэтому носит очки. На правой руке - часы с кожаным коричневым ремешком.

Работники Сумского отдела полиции устанавливают местонахождение подростка, и обращаются с просьбой к гражданам: если вы любую информацию, которая поможет найти несовершеннолетнего путешественника, сообщите об этом по адресу: Сумская область, г. Сумы, ул. Первомайская, 21, или по тел.: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102, или по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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