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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34184

Як сьогодні здійснюється обслуговування клієнтів служби зайнятості Сумщини?

Нині це запитання, за словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, одне з найпоширеніших серед клієнтів, які користуються нашими послугами.

На період карантину прийом громадян у центрах зайнятості відбувається з певними обмеженнями з урахуванням вимог, викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), а саме: відвідувачі мають перебувати у приміщенні центру зайнятості в одягнених засобах індивідуального захисту, зокрема, респіраторах або захисних масках, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; під час перебування у приміщенні центру зайнятості відвідувачі мають дотримуватися соціальної дистанції не менше 1,5 метра; працівники центру зайнятості можуть обмежувати чисельність осіб, які одночасно перебувають у приміщенні центру зайнятості.
- Всі консультації, пов’язані з отриманням соціальних послуг та матеріального забезпечення, можуть надаватися як безпосередньо у приміщеннях центрів зайнятості при особистому відвідуванні особи, так і засобами дистанційної комунікації (телефоном, електронною поштою, месенджерами тощо), - говорить В.Підлісний. - Громадяни, які виявили намір отримати статус безробітного, подають відповідні заяви у такі способи:  особисто, під час відвідування центру зайнятості; через портал державних послуг «Дія», за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
На період карантину надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю відбувається у перший день після подання особою відповідних заяв та документів (на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 №244, якою внесено зміни до «Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу», затвердженого постановою КМУ від 19.09.2018 № 792).
Посадовець нагадує, що основний обов’язок зареєстрованого безробітного - здійснювати активні дії щодо пошуку роботи та власного працевлаштування, а основна функція центрі зайнятості Сумщини - сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних та осіб, які шукають роботу.
Экономика Служба занятости

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