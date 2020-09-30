У Сумах профінансували лікарняних на суму 56,2 млн гривень

Здебільшого причини лікарняних сумських працівників – це травми, хвороби, догляд за хворими родичами або ізоляція у зв’язку з COVID.

Також Фондом у повному обсязі профінансовано усі заяви – розрахунки, подані роботодавцями упродовж січня – вересня.

Зауважимо, розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.

Цей вид матеріального забезпечення виплачується Фондом соціального страхування України, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення МСЕК інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).

У залежності від страхового стажу розмір допомоги складає: