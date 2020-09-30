ДТП под Сумами: погиб велосипедист Сегодня, 16 октября, в районе поворота с трассы Сумы – Харьков на с. Бездрик, в результате ДТП погиб велосипедист.

На месте ожидают приезда полиции и скорой. Детали пока неизвестны, пишет СТС.