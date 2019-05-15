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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18438

В Сумах взяли под стражу вымогателя

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчину, который подозревается в вымогательстве.

По ходатайству Сумской местной прокуратуры подозреваемому в вымогательстве решением суда 16 октября избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о 36-летнем жителе Сумского района, который под предлогом вымышленного долга в 17 тыс. грн требовал у знакомого средства. Кроме того, подозреваемый завладел документами так называемого «должника» и оформил на него кредит. Задержали вымогателя 13 октября работники Сумского районного отдела полиции при силовой поддержке КОРДовцев при передаче ему 3 тыс. грн. Во время санкционированных обысков у задержанного дома изъяли предмет, похожий на пистолет и патроны. Вероятное оружие направили на экспертное исследование.

Предварительно действия подозреваемого квалифицированы ч. 2 ст. 189 (вымогательство, сопряженное с угрозами убийства) УК Украины. Правоохранители проверяют мужчину на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города и района, и устанавливают круг возможных его соучастников. Досудебное расследование продолжается. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Вымогательство

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