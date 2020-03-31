На Сумщине украли 340 тысяч на строительстве очередного футбольного поля

По данным следствия, в декабре 2018 года между указанным ООО и одним из подразделений Конотопской райгосадминистрации был заключен договор подряда на строительство футбольного поля с искусственным покрытием на территории школы в Конотопском районе. В дальнейшем директор общества, несмотря на определенную договорную цену, обратился к чиновнику с предложением внести изменения в проектно-сметную документацию, завысив стоимость строительных работ. Чиновник согласился, поэтому было безосновательно увеличена стоимость сметных норм и материальных ресурсов на 341 343 грн.
Противоправную деятельность должностного лица разоблачили по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области Конотопским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Следует отметить, что в отношении должностного лица Конотопской РГА, служебная халатность которого привела к причинению государству материального ущерба на общую сумму более 340 тыс. грн, обвинительный акт направлен в суд.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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