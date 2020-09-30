Полицейские разыскивают афериста, который выманил у женщины 1000 евро Злоумышленник, под предлогом трудоустройства за рубежом, выманил у жительницы Глухова немалую сумму денег.

За помощью к работникам Глуховского отдела полиции обратилась 46-летняя местная жительница и рассказала, что перечислила на счет мошенника 1000 евро. По словам заявительницы, она давно искала работу за границей, поэтому периодически просматривала различные сайты объявлений. А найдя, связалась с «работодателем» для уточнения всех деталей. Мужчина подробно разъяснил все преимущества его фирмы и предложил множество вакансий. Доверчивая глуховчанка даже забыла спросить документы, подтверждающие деятельность фирмы.

Далее неизвестный собеседник попросил прислать ему 1000 евро, в качестве гарантии того, что женщина действительно собирается ехать и объяснил, что за эти деньги он приобретет для нее билет. А когда женщина перечислила деньги на карточку, номер которой продиктовал неизвестный, то не смогла больше с ним связаться. Здесь она поняла, что имела дело с мошенником.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления и задержания злоумышленника.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от совершения необдуманных шагов при общении с незнакомцами. Будьте внимательны и благоразумными, взвешивайте свои поступки, особенно когда речь идет о ваших деньгах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.