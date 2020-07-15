Сумчанам про пробне ЗНО‒2021: дати реєстрації та тестування

Фахівці стверджують, що участь у пробному тестуванні надасть змогу ознайомитися із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (з порядком доступу до пункту тестування і робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо), структурою та змістом тестових зошитів.

Зареєструватися можна буде на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Тестування з усіх навчальних предметів: українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мов відбудуться 10 квітня 2021 року.

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, кожний зареєстрований учасник / кожна зареєстрована учасниця зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО‒2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів.

Результати пробного ЗНО‒2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.