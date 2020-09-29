На Сумщине мошенники за счет пенсионера обогатились на 128 000 гривен Пожилому жителю Глухова позвонили неизвестные и сообщили о ДТП, в которое якобы попала его дочь.

По их словам, она стала виновницей аварии, в которой пострадал посторонний человек. И теперь на лечение пострадавшего необходимы значительные средства. Пенсионер получил четкую инструкцию, каким образом он должен передать средства: у его дома ожидал неизвестный мужчина, который, забрав пакет с деньгами, уехал в неизвестном направлении. Вечером того же дня в телефонном разговоре с дочерью мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Пенсионер сразу же обратился в правоохранительные органы.

Сейчас в полиции продолжаются предварительные проверки, по результатам которых будет решен вопрос по открытию уголовного производства.

Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан не доверять незнакомцам, быть более осмотрительными в телефонных разговорах, особенно когда речь заходит за деньги. И в случае подобных звонков немедленно класть трубку и звонить на спецлинию полиции «102» - оператор проверит полученную вами информацию и предоставит вам всю необходимую помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.