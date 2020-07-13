Сумские копы задержали трех наркодилеров

Патрулируя улицу Нижнехолодногорскую, внимание инспекторов привлекли внимание трое граждан - двое мужчин и женщина. Увидев стражей порядка, они ускорили ход и пытались всячески избежать общения с ними. Патрульные решили остановить и проверить их.
Во время проведения поверхностной проверки у 20-летней женщины патрульные обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом, похожим на наркотическое, а также устройство для его применения. У 26-и 29-летнего мужчин, кроме бумажного свертка с веществом растительного происхождения, похожим на «каннабис», и устройств для его применения, инспекторы, также обнаружили листовки рекламного характера со ссылкой на сайт продажи, вероятно, наркотических веществ.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту сейчас открыто уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.
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