В ДТП под Сумами пострадал велосипедист

Легковушка «Фольксваген» сбила велосипедиста, которого в бесконтактном состоянии бригада «скорой помощи» доставила в больницу.
В полицию о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим велосипедистом сообщили медики, - правоохранители немедленно выехали на указанное ими место аварии.
«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - комментирует событие Вадим Теличко, начальник Сумского районного отдела полиции. - По предварительным данным, причиной ДТП могло быть нарушение велосипедистом правил дорожного движения. Но мы тщательно проверяем все версии, чтобы объективно, точно и беспристрастно установить причины и обстоятельства случившегося».
Сейчас известно, что пострадавший - житель села, велосипедом возвращался из Сум, где работает. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Правоохранители снова призывают водителей быть в дороге внимательными и осмотрительными, и безоговорочно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что от вашего поведения на дороге зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и судьба других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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