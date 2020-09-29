В Ромнах спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

Пожар обнаружил случайный прохожий и сразу сообщил пожарных. К месту происшествия выезжал дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части. Уже через 3 минуты спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент горения происходило в салоне и багажном отсеке автомобиля. В 22:19 пожар был локализован, в 22:28 - ликвидирован.
Причина и обстоятельства пожара выясняются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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